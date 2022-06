ROUSSEAU, Gyslain



Au CHUS Fleurimont, le 23 mai 2022, est décédé Monsieur Gyslain Rousseau, conjoint de Chantal Leduc. Il était le fils de feu Edgar Rousseau et Murielle Poulin.Outre sa conjointe et sa mère, il laisse dans le deuil son fils Benjamin Rousseau; ses belles-filles Cynthia et Sabrina Brault Leduc; son frère Daniel et sa soeur Carole Rousseau et son neveu Jonathan.La famille recevra les condoléances le samedi 4 juin 2022 de 9h à 11h à l'église de Weedon. Un service religieux sera célébré à 11h ainsi qu'un repas et une Fête en l'honneur de Gyslain. Vous êtes tous invités!COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L'ESTRIE