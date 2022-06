Accessoires de cuisine: Dégustation d’olives

Il existe tellement de variétés d’olives qu’il y en a toujours une à découvrir. Soyez prêts à être conquis par ce petit fruit.

Olives farcies

Photo courtoisie, Swissmar

En mariant votre olive préférée et un fromage qui vous fait craquer, le résultat ne peut être qu’irrésistible. Il suffit d’utiliser cette tige en acier inoxydable brossé destinée à farcir les olives. Celle-ci permet de récupérer du fromage bleu ou du fromage de chèvre à pâte molle, par exemple, et d’insérer délicatement ce dernier dans l’olive, avant d’appuyer sur le piston pour que les deux ingrédients ne fassent qu’un.

swissmarshop.com > 17 $

Sans noyau

Photo courtoisie, Universdelacuisine

Chacun met en pratique sa propre technique au moment de retirer le noyau d’une olive. La plus simple est certainement de la déposer dans un dénoyauteur comme celui-ci, qui s’utilise d’une seule main. Cet accessoire est doté d’un pare-éclaboussures et d’une coupelle en silicone pour bien retenir le fruit. De plus, il se verrouille pour un rangement aisé.

luniversdelacuisine.com > 15,99 $

À la cuillère

Photo courtoisie, Amazon

Vous trouvez les olives tellement bonnes que vous les dégustez directement dans le pot ? Cette cuillère Joseph Joseph à long manche sera votre alliée pour vos futures fringales. Non seulement elle permet d’attraper et d’égoutter les olives contenues dans de grands pots, mais elle cache une mini fourchette pour agrémenter votre collation de petits cornichons.

amazon.ca > 13,20 $

Tout un plateau

Photo courtoisie, Simons

Réservez une place de choix à vos olives, en plaçant ce plateau de service Ladelle en bois d’acacia sur votre table. Ses trois bols en grès d’une couleur appétissante, comme les olives, pourront en contenir trois variétés à découvrir. Utilisez-les aussi pour les noix, les trempettes et toutes autres grignotines.

simons.ca > 35 $

Huile d’olive bien gardée

Photo courtoisie, Atelier Trema

Cet huilier en céramique est le fruit du travail de Marie-Joël et Jordan, les artisans de l’Atelier Tréma à Bedford. Offert en blanc et en gris, il évoque les Maritimes, comme toutes les autres pièces créées par ce duo. Votre huile d’olive y sera bien gardée et le décor de votre cuisine en bénéficiera.

ateliertrema.com > 55 $