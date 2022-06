Séries LNH: pas les vrais Oilers

DENVER | Il y avait une poignée de journalistes dans un hôtel luxueux de Cherry Creek à quelques heures du départ des Oilers pour Edmonton. Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins et Jay Woodcroft ont tour à tour répété le même message.

Après deux matchs dans cette finale de l’Ouest, deux revers de 8 à 6 et de 4 à 0, les Oilers n’ont pas encore montré leur véritable visage face à l’Avalanche. Cette conclusion était au cœur du discours des deux attaquants et de l’entraîneur-chef.

« Nous n’avons pas encore joué notre meilleur hockey, a dit Draisaitl. Dans un sens, c’est encourageant. Mais nous aurons besoin d’y arriver rapidement. Vraiment, très rapidement.

« Nous ne nous retrouvons pas dans la situation que nous espérions après deux matchs, a ajouté le numéro 29. C’est toutefois notre réalité. Nous ne pouvons pas nous morfondre. Nous devons simplement mieux jouer, trouver des solutions. »

« Nous n’avons pas encore joué un bon match après deux rencontres, a renchéri Woodcroft. À mes yeux, il y a beaucoup de place à l’amélioration. Évidemment, nous aurions aimé partir de Denver en partageant les deux premières parties. Ce n’est pas le cas. Nous rentrons maintenant à la maison, où nous avons connu du succès depuis le début des séries. »

De retour à Edmonton

En six duels depuis le début des séries, les Oilers ont signé quatre victoires au Rogers Place. Depuis le septième match au premier tour contre les Kings de Los Angeles, ils n’ont pas subi la défaite devant leurs partisans avec trois gains d’affilée.

« Nous aimons jouer à la maison, devant notre foule, a noté Draisaitl. Nous croyons que nous avons les meilleurs partisans de la LNH. Je sais que ce sera bruyant et excitant. Nous devrons en profiter. »

« Nous sommes heureux de rentrer à la maison pour nous nourrir de la foule et de l’atmosphère, a ajouté Nugent-Hopkins. Nous nous concentrons pour le troisième match. Nous aurons la chance de rebondir dans cette série. Nous n’avons pas eu les résultats souhaités sur la route pour les deux premiers rendez-vous. »

Du caractère

Durant les éliminatoires, une équipe ne dira jamais qu’elle ne croit plus en ses chances. C’est la loi du sport. C’est aussi dans l’ADN des athlètes. Les Oilers n’y font pas exception. Malgré un retard de 2 à 0 dans cette finale de l’Ouest, la bande à Connor McDavid et à Draisaitl n’a pas l’intention de poser un genou au sol.

« Au premier tour contre les Kings, nous perdions 3 à 2 et nous nous retrouvions à Los Angeles pour le sixième match, a rappelé Nugent-Hopkins. Mais nous avons gagné.

« Il n’y a pas juste ça. Durant la saison, nous avons connu un passage à vide avec un dossier de deux victoires et 14 revers. Il y avait des cas de COVID-19 et plusieurs blessés, a enchaîné le centre des Oilers. Nous n’étions plus dans le portrait des séries. Nous avions fait preuve de caractère en remontant au classement et même en terminant en bonne position dans notre division. À mon avis, il s’agit de l’une de nos forces, nous pouvons faire face à de l’adversité. »

Nugent-Hopkins a exagéré un brin. Du 3 décembre au 20 janvier, quelques semaines avant le congédiement de Dave Tippett, les Oilers ont traversé une horrible séquence de deux gains et 13 défaites (2-11-2). Il parlait de 14 revers. On lui pardonnera cette petite erreur !

Un duo incroyable

Cette finale de l’Ouest représentait un choc entre McDavid et Nathan MacKinnon. Après deux matchs, le second a une longueur d’avance. Mais il n’est pas l’unique élément clé chez l’Avalanche. À la ligne bleue, Devon Toews et Cale Makar ont réalisé un boulot formidable pour ralentir le monstre à deux têtes des Oilers.

Draisaitl a reconnu l’impact des deux défenseurs du Colorado.

« Ils patinent vraiment très bien. Ils peuvent se lancer à l’attaque et revenir aussi rapidement dans leur territoire. Il s’agit de l’un des meilleurs duos dans la LNH, si ce n’est pas le meilleur. Nous aurons besoin de leur compliquer la vie et de les forcer à jouer des minutes plus difficiles. »

Zack Kassian, des Oilers, a reçu une amende de 2500 $ pour avoir, pendant qu’il était assis au banc, tenu la tête du défenseur de l’Avalanche Bowen Byram, retiré son casque et volé son bâton.