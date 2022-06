De retour pour le jubilé, Harry et Meghan divisent l’opinion

On les aime ou on les déteste : le prince Harry et son épouse Meghan ne laissent pas indifférents parmi les badauds qui sont allés voir vendredi les membres de la famille royale à Londres, au deuxième jour des célébrations du jubilé d’Elizabeth II.

Dès leur arrivée au pied des marches de la cathédrale Saint-Paul pour une cérémonie religieuse dans le cœur de la capitale britannique, au lourd son des cloches, le ton est donné.

AFP

Pour leur première apparition royale en couple au Royaume-Uni depuis leur retentissant départ en exil en Californie il y a deux ans, les enfants terribles sont applaudis, mais essuient aussi quelques huées. Et les acclamations sont bien moins appuyées que celles destinées au prince héritier Charles ou à son fils William, deuxième dans l’ordre de succession, et sa femme Kate.

« J’aime la monarchie », mais « je ne suis pas favorable à Harry et Meghan », assène Keith Macmillan, un homme âgé arrivé expressément d’Écosse pour apercevoir les « royals ».

AFP

« Je les déteste intensément », renchérit-il, interrogé par l’AFP, regrettant leur retour dans le pays natal du prince Harry à l’occasion des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II.

La presse britannique avait initialement bien accueilli l’entrée de Meghan Markle, 40 ans, dans la famille royale, marquée par un mariage digne d’un conte de fées en 2018.

AFP

D’abord louée pour avoir apporté un vent de fraîcheur à une institution pétrie de traditions, l’ex-actrice américaine s’était rapidement attiré les critiques féroces des tabloïds pour son comportement prétendument capricieux ou les déboires avec son père.

La décision du couple de couper le cordon avec la monarchie, pour gagner sa vie indépendamment, puis son grand déballage dans une interview accordée à la télévision américaine en 2021, dans laquelle il l’accuse de racisme, finissent de consommer la rupture. Harry et Meghan apparaissent comme voulant profiter des privilèges liés à leur rang sans les contraintes.