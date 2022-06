Demande d'action collective contre l'OPC pour compenser une arnaque

Une Québécoise veut intenter une action collective contre l'Office de la protection du consommateur (OPC), l’accusant d'avoir «toléré» une arnaque de plus de 2,5 millions $ depuis 2015.

Dans sa demande déposée le 19 mai dernier, Nancy Vigneault reprochait à l'OPC d'avoir manqué à son obligation en ne protégeant pas le consommateur des pratiques frauduleuses de la Fédération des inventeurs du Québec (FDIQ) qui durent depuis 2015.

En janvier dernier, Christian Varin, le fondateur de la FDIQ, a été reconnu coupable de fraude et attendait encore sa sentence, vendredi. Pendant des années, le fraudeur a fait croire à des milliers d'inventeurs du Québec qu'il allait breveter leur création, alors qu'il n’en était rien. Ces promesses non tenues ont coûté plusieurs millions de dollars. L'organisme à but non lucratif allait même jusqu'à affirmer être composé d'une «équipe d'experts» et disposer d'un fonds pour aider les inventeurs.

De nombreuses plaintes

Dans la demande d'autorisation préparée par le cabinet Langlois Cordeau Avocats, il est indiqué que l'OPC aurait reçu «plus d'une centaine de plaintes» depuis 2015 concernant les pratiques de la fédération, des plaintes qui n'ont pas vraiment été prises au sérieux, selon les demandeurs.

«Il était pourtant du devoir de l’Office, voire de son obligation, de protéger les consommateurs québécois contre toute pratique frauduleuse de lapart des commerçants faisant affaire en sol québécois. Le simple fait d’avoir accepté de délivrer un permis de vente itinérante à cet organisme, dans un contexte de dénonciations multiples de conduites dolosives de la part de la fédération, est un exemple évocateur du laxisme de l’organisme et de l’État dans ce contexte», a précisé le cabinet d'avocats dans un communiqué.

Pour les inventeurs floués, il est évident que l'OPC se devait de surveiller les activités de la FDIQ et d'enquêter sur les pratiques «douteuses» de l'organisation.

À cause de son «inaction» et de son «laxisme», l'OPC a permis à la fédération de frauder plus de 1000 inventeurs québécois qui ne se serait pas tournés vers la FDIQ s'ils avaient été mis en garde au préalable, reprochait Mme Vigneault dans la demande.

Daniel Paquette, un policier à la retraite, a tenté en vain de prévenir l'OPC quant aux pratiques de l'organisation. Il a d'ailleurs écrit un livre «Le tueur de rêves» dans lequel il raconte l'ampleur de la fraude perpétrée par Varin ainsi que l'inaction qui lui a permis de flouer des gens pendant sept ans.

D'autres victimes potentielles de la FDIQ pourraient se manifester dans les prochaines semaines, puisqu'on estime déjà à un millier le nombre d'inventeurs arnaqués par l'accusé.