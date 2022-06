Denis Lévesque médaillé de l'Assemblée nationale

Denis Lévesque doit recevoir vendredi la médaille de l’Assemblée nationale pour souligner sa carrière et sa contribution à la vie démocratique.

Pendant plus de 16 ans, l’animateur d'affaires publiques a donné une voix à des milliers d'invités de tous les milieux sur les différents réseaux.

Pour souligner son engagement, ses qualités de vulgarisateur et de communicateur, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Christine St-Pierre, va lui remettre la médaille de l’Assemblée nationale.

Cette dernière tient également à profiter de l'occasion pour présenter une motion au Salon bleu afin de reconnaitre la carrière de M. Lévesque.

«Denis Lévesque a toujours su démontrer un profond respect de l'autre. Son regard pétillant a toujours laissé présager un esprit empreint d'une profonde affection pour les gens, sincère et sans jugement», a-t-elle souligné vendredi matin.

En mai dernier, et après plus de 3000 épisodes derrière la cravate, Denis Lévesque a tiré sa révérence des ondes de TVA et LCN. Il reviendra pour livrer de grandes entrevues avec 25 personnalités à l’occasion du 25e anniversaire de LCN.