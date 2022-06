Des vacances nécessaires pour le CF Montréal

Les joueurs ont repris l’entraînement, vendredi, après un congé de cinq jours qui est arrivé au bon moment.

« Ça fait toujours du bien de déconnecter un peu et de se changer les idées parce qu’on enchaînait depuis le match contre Santos Laguna et même la présaison. Ça remet la batterie à 100 % et on est prêts à repartir », précise Mathieu Choinière.

Ce qu’on pouvait remarquer vendredi, c’était le nombre d’absents. Samuel Piette, Kamal Miller et Alistair Johnston sont tous avec l’équipe nationale du Canada. Lassi Lappalainen (Finlande), Ahmed Hamdi (Égypte) et Romell Quioto (Honduras) sont aussi en équipe nationale.

« Ça veut dire que l’équipe va bien et c’est la récompense que les joueurs reçoivent », a soutenu Kei Kamara.

Enfin une pause

Puisqu’il est question de Kamara, il a vécu une première avec ce long congé.

« J’ai fait partie de mon équipe nationale au cours des 15 dernières années alors j’étais toujours parti. Finalement, j’ai pu avoir quelques jours de congé et je suis allé au Kansas pour voir ma famille. Ç’a fait du bien même si c’était court.

« Les enfants sont toujours à l’école, mais dès qu’ils auront fini, ils vont déménager ici pour profiter de l’été. Je vais les renvoyer dès qu’il commencera à faire froid. »