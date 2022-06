Deux véhicules de la «reine» autoproclamée du Canada saisis au Québec

La Sûreté du Québec (SQ) a saisi hier après-midi, dans la péninsule gaspésienne, au moins deux véhicules appartenant à un convoi dans lequel la «reine» autoproclamée du Canada était confortablement installée.

Le voyage de Romana Didulo dans la MRC de Rocher-Percé pourrait lui coûter cher.

Cette conspirationniste canadienne, qui a appelé au meurtre du personnel soignant administrant le vaccin contre la COVID-19, se promenait hier après-midi avec ses fans, dans un convoi comprenant plusieurs véhicules récréatifs.

Difficile de ne pas la remarquer: le visage et les drapeaux de la «reine» autoproclamée du Canada sont imprimés sur la carrosserie de ses véhicules.

Feu rouge grillé

Le convoi de Romana Didulo roulait plus précisément dans la petite ville de Chandler lorsque la SQ a arrêté l'un de ses chauffeurs pour avoir brûlé un feu rouge à l’intersection de la route 132 et de l’avenue Jacques-Cartier.

«C’était le dernier véhicule d’un convoi qui en contenait au moins quatre. On l’a intercepté et on a remis un constat d’infraction de 173$ au conducteur pour avoir circulé sur le feu rouge. Ensuite, les policiers ont procédé à la vérification des conducteurs des autres véhicules», explique le sergent Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la SQ.

Résultat? La SQ a saisi pour 30 jours un VUS et un autre véhicule récréatif du convoi de Mme Didulo.

Pas de permis...

«Le conducteur du véhicule récréatif conduisait sans permis. [...] La conductrice du VUS était au volant, pour sa part, d’un véhicule qui n’avait pas le droit de circuler. Bref, sa plaque n’était pas en règle», mentionne le sergent Bibeau.

Il ajoute que ces deux conducteurs ont reçu chacun un constat d’infraction d’un montant de 494$. La SQ précise que la plupart des personnes interpellées dans le convoi étaient «de l’extérieur de la province du Québec».

Le Journal a été informé de l'incident après que Romana Didulo eut filmé et partagé l’intervention des policiers sur le réseau social Telegram. Sur cette plateforme, la conspirationniste notoire a assuré à ses fans «n’avoir enfreint aucune loi».

«La reine du royaume du Canada est actuellement en séjour au Chalet Nature Océan à Percé, au Québec», a-t-elle écrit dans un dernier message cet après-midi, pour rassurer ses fidèles.