Goûtez au meilleur des restaurants du Québec grâce à Cook it

En plus de simplifier la préparation des repas et de proposer des boîtes débordantes d’ingrédients d’ici, l’entreprise montréalaise Cook it fait briller les producteurs et les restaurateurs québécois.

Depuis sa création, Cook it est en constante évolution et constamment à la recherche perpétuelle du produit parfait.

Son offre de prêts-à-cuisiner est une bénédiction pour plusieurs familles et professionnels qui apprécient la simplicité de ses boîtes repas, remplies d’ingrédients pré-portionnésqui permettent de concocter son menu de la semaine. D’autant plus que les recettes sont toujours faciles et rapides à préparer!

Son nouveau service de plats prêts-à-manger, savoureux, faits à la main et prêts en deux minutes, a également la cote auprès de ceux qui ne sont pas d’humeur à cuisiner.

C’est dans cet esprit d’innovation et d’amour pour les produits d’ici que Cook it a conclu des partenariats avec des restaurateurs de partout dans la province et fait désormais voyager leurs recettes signature à même la boîte Cook it!

À L’HONNEUR EN JUIN: LE RESTAURANT EDGAR

Instagram @marysolfoucaul

Ce mois-ci, Cook it s'associe à Edgar, un restaurant de Gatineau qui se démarque depuis 2010 pour ses brunchs gourmands et son menu inspiré de la gastronomie québécoise. Grâce à des ingrédients saisonniers et un menu renouvelé au quotidien, le restaurant de la cheffe Marysol Foucault est désormais un incontournable de sa région.

Dans le cadre de cette collaboration, les abonné.e.s Cook it auront la chance de recevoir tous les ingrédients nécessaires pour concocter la fameuse crêpe «Dutch baby» aux pommes caramélisées à l’érable, cheddar et bacon. C'est un plat qui fait fureur au restaurant.

Vous salivez déjà? Rendez-vous sur le site de Cook it afin de commander ce délice offert sur le menu hebdomadaire du 12 juin. Ne tardez pas trop: l’offre prend fin le 7 juin à minuit!

Vous voulez en apprendre davantage sur les créateurs et les entrepreneurs derrière les repas commandés? Cook it vous invite à aller à la rencontre des restaurateurs partenaires par l’entremise d’une série de contenus présentés sur ses médias sociaux.

L’entreprise fait aussi rayonner les agriculteur.rice.s d’ici ainsi que leurs produits à travers sa série Producteur du mois.

PLUS DE 50% DE PRODUITS LOCAUX DANS CHAQUE BOÎTE

Courtoisie: Cook it

En plus de mettre de l’avant les restaurateurs d’ici, l’entreprise favorise la consommation locale en garantissant un minimum de 50% de produits locaux dans chaque boîte.

Ce pourcentage peut grimper jusqu’à 80% pendant la saison estivale, alors qu'il est plus facile de dénicher des produits de qualité cultivés ici, comme des petits fruits sucrés et des légumes croquants, frais et savoureux.

Pendant que vous y êtes, on vous conseille fortement un détour par la section Garde-manger pour ajouter encore plus de produits d’ici à votre panier. Vous pourriez opter pour le beurre d’érable ou le bacon forêt noire biologique pour rehausser votre déjeuner. Un délice!

L’offre complète de Cook it permet réellement de simplifier l’heure des repas sans faire de compromis sur la qualité et le goût. Les menus de la semaine sont variés et plaisent autant aux gourmands qu’aux enfants!

En choisissant les boîtes repas Cook it, vous encouragez les restaurateurs et les cultivateurs québécois, en plus de profiter de la livraison gratuite en tout temps. Il n’y a que des avantages!