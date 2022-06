La popularité de la CAQ fait peur

Pour rappel, voici sa définition. Le talon d’Achille est une faiblesse fatale en dépit d’une grande force générale. Cette référence s’applique ici de manière métaphorique à d’autres traits personnels qui pourraient mener M. Legault à l’échec.

François Legault n’est pas un intellectuel, dont la fonction est de jouer avec des concepts. C’est un homme pragmatique que rebutent les discours idéologiques. Comptable de formation, il préfère l’alignement des chiffres, ce qui en fait un homme modéré en politique. Un homme d’accommodements plutôt que d’affrontements.

Au PQ, il était entouré de ténors charismatiques qui maniaient les mots comme Guy Lafleur déjouait les gardiens de but et médusait le public avec ses buts mythiques.

La chef du PLQ, Dominique Anglade, a accusé cette semaine le premier ministre de ne pas avoir de cœur quand il parle des immigrants. Non seulement la chef de l’opposition est blessante à l’endroit de François Legault, mais elle se fourvoie.

Pièges

M. Legault est mal à l’aise quand il s’agit de discourir sur des concepts comme le nationalisme identitaire, l’immigration, le racisme systémique, des mots pièges que manient avec force et même perversion ses adversaires, dont les idéologues qui le dédaignent et le méprisent, craignant désormais sa popularité stratosphérique.

Les sondages actuels en vue de l’élection d’octobre sont en train de rendre fous les partis politiques d’opposition. Les médias sont en état d’alerte devant les intentions de vote qui pourraient se traduire par un raz de marée où la CAQ se retrouverait avec plus de cent députés à l’Assemblée nationale.

Pour tout dire, le talon d’Achille de François Legault est non seulement le fait qu’il s’enfarge dans les mots, comme il a fait en parlant de la « louisianisation » éventuelle du Québec en référence à la courbe démographique vers le bas du français, mais, paradoxalement, c’est aussi l’appui « trop » massif des francophones à la CAQ.

Ajoutons qu’une partie non négligeable des allophones appuie la politique de François Legault non seulement dans sa gestion de la pandémie, mais également en matière d’immigration. Demandez à des immigrants québécois qui se sont déjà intégrés et ont appris le français s’ils partagent tous la vision multiculturelle du Canada postnational de Justin Trudeau.

Risques

L’immigration est un thème à risque. De même que le nationalisme québécois. Le premier ministre Legault est, certes, mieux équipé intellectuellement pour débattre de l’économie et des affaires que des matières politiquement dérangeantes, parce que hautement passionnelles et existentielles.

La remarque de l’historien britannique Arnold Toynbee que « la loi du nombre est incontournable » devrait s’ajouter à la devise du Québec. L’immigration est absolument nécessaire au Québec francophone, qui n’a survécu des siècles que grâce à la revanche des berceaux jusqu’en 1960.

François Legault doit nommer noir sur blanc toute la réalité. Sans imposer aux immigrants le français comme langue de communication au Québec, l’avenir collectif de la nation ne sera pas assuré. Après le « non » des deux référendums, la vision actuelle de la CAQ au pouvoir est notre dernière chance.

Allons-nous punir François Legault pour l’immense appui qu’il reçoit des électeurs ? Car aucun des autres partis en lice n’est habilité à gouverner à cause de ses programmes qui n’attirent que des minorités d’électeurs.