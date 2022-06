La victoire de Johnny Depp

Dès que la décision du jury a été connue dans l’affaire Depp v. Heard, le dérapage a commencé. Amber Heard a déclaré que cette décision était « un recul pour les femmes ».

Non, c’est juste un recul pour vous, Madame Heard. Un jury a considéré que vous aviez menti. Ça rejaillit sur vous, pas sur les victimes qui disent la vérité.

Et comme on pouvait s’y attendre, ici au Québec, des féministes ont dérapé aussi.

UN HOMME DE POUVOIR ?

L’auteure et professeure Martine Delvaux a déclaré au Devoir : « On sait que l’opinion publique a tendance à défendre les hommes de pouvoir d’abord et avant tout. Et que ces hommes de pouvoir ont les moyens de se défendre et ils se défendent, entre autres, en décrédibilisant la victime ».

C’est quand même dingue ! Un jury a déclaré que Mme Heard avait diffamé Johnny Depp (donc menti et agi « avec une intention malveillante » et atteint à sa réputation) et Madame Delvaux dénonce le fait que Depp se soit défendu !

Il aurait fallu qu’il se laisse diffamer sans rien dire, qu’il tende l’autre joue ? Qu’il laisse Amber Heard faire circuler la rumeur qu’il avait jeté Kate Moss en bas des escaliers alors que c’était complètement faux ?

Autre chose : Johnny Depp n’a pas « décrédibilisé » Amber Heard. Elle s’est « décrédibilisée » elle-même.

Le mouvement #MeToo ne doit pas servir à pardonner de fausses accusations ou minimiser la féminité toxique.

C’est fou, la perception que certaines militantes ont de la justice. Si une femme fait une affirmation X, il faut la croire les yeux fermés. Et si un homme fait une affirmation X, il faut croire au mensonge les yeux fermés, au nom du patriarcat, de la masculinité toxique, bla, bla, bla. Même plus besoin de procès : on sait déjà à l’avance qui a tort et qui a raison.

Je suis tombée de ma chaise la semaine dernière quand j’ai lu dans le 24h une entrevue avec Louise Riendeau, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Bien avant la décision du jury, elle a déclaré : « Le fait qu’Amber Heard puisse avoir répliqué aux attaques de Johnny Depp ne lui enlève pas pour autant son statut de victime de violence conjugale ».

Comme me l’a écrit un lecteur, outré lui aussi : « Louise Riendeau, dans sa tournure de phrase, a décidé de présenter comme un fait que Johnny Depp a violenté Amber Heard. Celle-ci aurait répliqué à des attaques de violence conjugale.

Le procès en diffamation a pour objet de faire la preuve qu’il n’y a eu aucun acte de violence conjugale perpétré par Johnny Depp. Je m’interroge pourquoi Mme Riendeau se permet de présenter sa version alternative de l’histoire ».

La justice a statué que Depp était « victime » de diffamation. Mais comme c’est un homme, je suppose que ça ne pèse pas lourd dans la balance.

DEPP 1, HEARD 0

Je n’en reviens pas encore que des commentateurs aient affirmé qu’il n’y avait ni perdant ni gagnant dans ce procès pour diffamation. Voyons donc ! Johnny Depp a fait reconnaître par une cour de justice que des mensonges avaient été proférés à son égard et que cela lui avait causé un préjudice. En quoi n’est-il pas gagnant ?

Est-ce que la victoire est plus difficile à admettre quand c’est un homme qui gagne ?