Les crimes du futur: du grand Cronenberg

À 79 ans, David Cronenberg n’a rien perdu de son audace. La preuve ? Il débarque sur nos écrans ce week-end avec Les crimes du futur, un nouveau film subversif et provocateur rappelant certaines de ses œuvres les plus mémorables.

Répondons d’abord à la question qui est sur toutes les lèvres depuis la première des Crimes du futur à Cannes, le mois dernier : faut-il avoir le cœur solide pour apprécier – ou même simplement visionner – ce film ? Pas forcément.

Car oui, certaines scènes sont visuellement confrontantes. Elles sont donc susceptibles de faire froncer les sourcils aux plus pudiques. Mais David Cronenberg a toujours cette manière bien à lui d’aborder le gore, soit avec une approche artistique, voire sensuelle. Et sa nouvelle offrande ne fait pas exception.

Il faut également dire que le propos de son Crimes du futur (Crimes of the Future dans sa version originale) ne se prête pas à un enchaînement de scènes de boucherie ni à des déversements d’hémoglobine à outrance.

Le cinéaste canadien nous transporte dans un futur rapproché où un artiste (brillant Viggo Mortensen) a développé la capacité de générer en lui de nouveaux organes vitaux. Il utilise alors ce « don » pour créer des performances devant public où il se prête à des opérations en direct, conduites par sa partenaire (Léa Seydoux).

Horreur et questionnements

Vous l’aurez deviné, ceci marque le retour de David Cronenberg dans le domaine de l’horreur corporelle (body horror, dans le jargon du milieu), genre qu’il a marqué au fer rouge avec La mouche, Videodrome ou encore Rage (Rabid). Et, à l’instar de ces chefs-d’œuvre, Les crimes du futur ne plaira pas à tous les publics.

Fidèle à son habitude, le cinéaste nous plonge dans un univers singulier – bizarroïde, même – duquel on ne détient que très peu de repères. Il faut accepter cette proposition les yeux fermés, en plus d’accepter qu’on en ressortira avec plus d’interrogations que de réponses. Mais ça, ça fait partie du plaisir.

Les fans l’ont appris. Ils le comprennent. Et ils seront particulièrement bien servis par ce Crimes du futur qui leur rappellera – pour les meilleures des raisons – les excellents eXistenZ, Le festin nu et même Crash.

Les crimes du futur ★★★★