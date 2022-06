Martin Crimp dévoile sa nouvelle création au Carrefour international de théâtre

Présenté en première mondiale à Québec, à l’occasion du Carrefour international de théâtre, Pas une de ces personnes, du dramaturge britannique Martin Crimp, est une expérience particulière totalement dans l’air du temps. Une œuvre qui ratisse large à une époque où la technologie et les réseaux sociaux sont omniprésents.

Mercredi, le dramaturge anglais offrait la version originale de sa nouvelle création, intitulée Not One of Those People à La Bordée. Hier et ce soir, c’est Christian Lapointe, qui a signé la mise en scène, la conception et la traduction, qui livrera la version française.

Cet objet théâtral met en vedette 299 personnages qui offrent 299 répliques imaginées par Martin Crimp.

Des personnages qui n’existent pas et qui sont créés par un procédé d’hypertrucage. Ils apparaissent sur un écran et on a l’impression de voir de véritables personnes. Des bébés, des ados, de jeunes adultes et des gens plus âgés qui s’expriment sur une multitude de sujets.

Ils font des déclarations, racontent des expériences vécues, réagissent, parlent de racisme, d’injustices, d’immigration, de frustration, de choses banales, de la violence à l’endroit des femmes et font des aveux. Avec quelques mots ou quelques phrases.

Ça va d’un personnage qui avait plusieurs raisons de tuer quelqu’un avec un marteau, d’une personne qui ne comprend pas les « marmonnages » d’une majorité de gens qui n’articulent pas, du végétarien qui n’en peut plus de se faire offrir de la viande par ses amis jusqu’à quelqu’un qui n’aime pas citron. Not One of Those People est une grande place publique semblable à ce que l’on retrouve sur les réseaux sociaux.

C’est cinglant, drôle et parfois malaisant. Certains segments, avec des enfants, sont particulièrement glauques et décalés.

Envahissant

Au départ, avec une succession de visages qui défilent sur un écran et le son d’une voix qui leur donnent vie, on a l’impression que l’expérience atteindra rapidement ses limites.

Et tout à coup, Martin Crimp apparait sur les planches. On le voit prêter sa voix aux personnages. Les yeux des visages sur l’écran s’animent. Les lèvres et les visages se mettent à bouger et du son ambiant est présent pour accompagner les images. C’est habilement mené et construit. Plus le spectacle avance, plus on a l’impression que ces personnages existent et s’expriment pour de vrai.

Et c’est la force de Not One of Those People/Pas une de ces personnes. Martin Crimp et Christian Lapointe créent du vrai fictif avec habileté.

Avec ce spectacle. Martin Crimp amène, en filigrane, la question de qui peut faire parler qui au théâtre?, qui peut jouer qui? et ou s’arrête la liberté artistique. On réalise, aussi, que Crimp peut faire dire n’importe quoi aux 299 visages et que le tout semble être réel. Ce qui nous ramène à tout ce que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux et sur « les » internets. Et tout à coup, ce qui semblait peut-être un peu banal au départ prend tout son sens au fil des réflexions et nous envahit.