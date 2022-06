Mathieu Joseph promet des flammèches à Ottawa

Mathieu Joseph est heureux de jouer pour les Sénateurs et assure que le futur est prometteur à Ottawa.

C'est ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

«Je me plais à Ottawa. Nous sommes jeunes et on a de la fougue. Les gars sont motivés. Je suis un peu comme un vétéran, mais un jeune joueur en même temps. Je crois que c'est un bon mixte pour moi. Avoir plus de temps de glace, dans des situations plus offensives, ça me permet d'avoir plus de confiance.»

Celui qui a récolté 12 points en 11 matchs après avoir été échangé estime que son équipe a les outils nécessaires pour être en mesure de passer à la prochaine étape.

«Ça ma pris un peu de temps à m'adapter. Je devais trouver avec qui je jouais bien, mais jouer avec des joueurs aussi talentueux que ceux qui sont à Ottawa, ça peut faire des flammèches. C'est ce qui est arrivé dans la dizaine de matchs que j'ai pu jouer. On a une bonne équipe et les joueurs ont hâte à la saison prochaine. Ça va prendre une saison complète et de la constance à chaque match. Il faut que tu comprennes ça pour te rendre dans les séries éliminatoires. Je suis excité pour la prochaine saison.»

Même s'il est content d'avoir un rôle plus important avec les Sénateurs, le Québécois est reconnaissant d'avoir été à la bonne école avec le Lightning.

«À Tampa Bay, on ne voyait pas nécessairement comme un joueur offensif, mais je pense que j'ai appris de la bonne façon. J'ai toujours été très conscient de mon jeu défensif depuis que je suis jeune. Je pense que j'ai vraiment amélioré ça à Tampa Bay parce que c'était nécessaire si je voulais jouer et performer.»

Joseph est actuellement joueur autonome avec compensation et il demeure confiant de s'entendre avec les Sénateurs, même si les négociations pour un prochain contrat n'ont pas vraiment progressé.

«Pour être honnête, je ne pense pas que la situation a vraiment avancé. On a eu quelques discussions, mais vraiment rien de très stable. J'ai parlé avec Pierre Dorion à la fin de l'année. Je pense qu'il a aimé ma fin de saison. J'ai aimé ce que j'ai vu de l'équipe depuis le début. Je suis certain qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente quand on va en parler.»

