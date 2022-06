Projet de loi 35: les écrivains et écrivaines du Québec applaudissent

C’est un grand jour pour l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) qui voit le statut d’artiste de ses membres être consolidé et placé sur le même «pied d’égalité que les artistes des autres disciplines» grâce à la loi 35 adoptée vendredi à l’Assemblée nationale.

«C’est une nouvelle ère qui s’ouvre, une nouvelle époque qui commence pour les autrices et les auteurs québécois», a affirmé la présidente de l’UNEQ, Suzanne Aubry.

La Loi visant à moderniser et à harmoniser les règles relatives au statut professionnel de l’artiste, déposée le 27 avril dernier par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a été votée à l’unanimité.

La loi 35 permettra notamment aux autrices et auteurs de jouir d’une représentation syndicale plus solide, qui leur permettra de «négocier des ententes collectives fixant les conditions de travail minimales des artistes de la littérature, et offrira aussi la possibilité de recours véritables en cas de litige ou d’abus de pouvoir».

«L’ancienne loi n'était pas contraignante, donc les éditeurs étaient obligés de s'asseoir avec nous», a expliqué à l’Agence QMI le directeur général de l’UNEQ, Laurent Dubois.

«Avant aujourd'hui, ils n’avaient aucune protection», a ajouté M. Dubois en parlant des écrivains et écrivaines.

La loi 35 permet de fusionner et de réformer la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma avec la Loi sur le statut des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs.

De ce fait, une seule loi s’appliquera dorénavant aux artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène.

«Le Québec peut maintenant s’enorgueillir d’avoir une nouvelle loi équilibrée, qui permet aux artistes québécois d’avoir accès à de meilleures conditions de travail et d’exercer leur art dans un environnement sain et sécuritaire, et plus largement, de contribuer au plein développement de l’ensemble du milieu culturel québécois», a déclaré la ministre Nathalie Roy.

Les différents groupes impliqués dans le projet de loi n’ont pas manqué de se saluer mutuellement pour leurs efforts concertés.