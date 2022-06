Repêchage de la LNH : Conor Geekie est parti de loin

BUFFALO | Le plus important n’est pas d’où l’on vient, mais où l’on s’en va. C’est du moins une perception qui s’applique parfaitement à l’espoir canadien Conor Geekie.

Geekie s’est fait remarquer lors des deux dernières saisons avec le Ice de Winnipeg, si bien qu’il est aujourd’hui classé cinquième espoir parmi les patineurs nord-américains.

Bien des années auparavant, c’est au beau milieu de nulle part qu’il a dû commencer à se faire un nom.

À Strathclair, au Manitoba, une petite bourgade de 700 âmes selon le recensement de 2016, il était difficile de deviner qu’un jour, un jeune homme de la place cognerait aux portes de la LNH.

«Nous avions la clé de l’aréna parce que mon père en prenait soin et il était membre du conseil. Je vous dirais que ce n’était pas le plus bel aréna. Il y a probablement du bétail là-dedans à l’heure où on se parle! Je pense que ça m’a juste rendu meilleur, plus créatif», a raconté l’auteur de 70 points en 63 matchs à Winnipeg la saison dernière.

Débuts modestes

Certains joueurs aiment l’idée de parler de leurs débuts modestes dans le sport. Difficile toutefois de partir de plus loin que Geekie, qui a déjà fait partie d’une équipe de 10 joueurs, sept filles et trois garçons, dans son village.

Cette situation ne l’a jamais empêché de gravir les échelons au sein du programme de haute performance de Hockey Manitoba.

«En venant d’une petite ville, tu n’obtiens pas autant de visibilité. J’ai dû travailler beaucoup pour me faire remarquer. Ça a toujours été une source de motivation», a-t-il confié.

Fidèles complices

Dans les dernières années, le programme de développement américain a attiré beaucoup l’attention en développant plusieurs joueurs qui ont entendu leur nom tôt en première ronde au repêchage.

Cette année, Geekie apprécie le fait que Winnipeg représente en quelque sorte une pépinière, avec Matthew Savoie, classé tout juste devant lui, au quatrième rang, par la centrale de recrutement.

«Nous avons vécu une belle compétition interne. C’est excitant de se retrouver là ensemble au même moment», a-t-il témoigné.