Tour la Nuit et Tour de l’Ïle de Montréal: place au vélo durant le week-end!

Les rues seront fermées et la circulation entravée ce week-end à l’occasion de la tenue des célèbres Tour de la Nuit et Tour de l’Île organisés dans le cadre du Festival Go vélo Montréal.

Le plan de circulation routière sera donc chamboulé par la tenue de ces deux événements, selon Vélo Québec qui recommande aux usagers de la route de planifier leurs déplacements.

Le coup d’envoi du Tour de la Nuit sera donné vendredi à 20 h à partir de deux points d’entrée pour un parcours de 22 km situés dans les parcs La Fontaine et Maisonneuve.

Plusieurs rues seront fermées de 19 h 30 à 23 h 30 dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Ville-Marie.

Long de 36 km, le Tour de l’Ïle de Montréal aura lieu dimanche à 9 h 30 à partir de trois points de départ dans les parcs La, MacDonald et Angrignon.

Le parcours des cyclistes passera par plusieurs rues dans le Plateau Mont-Royal, Rosemont–La-Petite-Patrie, Outremont, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sud-Ouest, Verdun et Ville-Marie et de la Ville de Westmount.

Les rues seront fermées à la circulation et au stationnement durant l’événement qui se poursuivra jusqu’à 15 h.