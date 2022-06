Une autre école fermée après des menaces

Des menaces faites sur les réseaux sociaux, tard jeudi soir, à l’endroit de la direction et des élèves ont forcé la fermeture de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay, en Montérégie, vendredi.

• À lire aussi: Quand une société décide d’affaiblir la police

• À lire aussi: L'auteur de la fusillade de Tulsa visait son médecin

• À lire aussi: Arrestations: des armes qui font vraiment peur

Une enquête a été déclenchée par la police de Châteauguay en collaboration avec la section de la cybercriminalité de la Sûreté du Québec (SQ).

Ces déclarations sur les réseaux sociaux, qui ont déclenché le déploiement policier, iraient même jusqu’à des menaces de fusillade.

«Quand on reçoit des situations menaçantes [...] les policiers enclenchent une enquête et selon les infos qu’on obtient tout au long de l’enquête, on prend la décision de sécuriser nos élèves de la meilleure façon», explique Kathlyn Morel, directrice générale du Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries, en entrevue à TVA Nouvelles.

La police de Châteauguay prévient que de tels propos tenus sur les réseaux sociaux peuvent avoir de lourdes conséquences.

«Toute personne qui tient ce genre de propos, peu importe s’il pense que c’est anonyme ou non, on finit toujours par différents moyens de conclure l’enquête avec une arrestation», déclare Erika Grondin, porte-parole de la police de Châteauguay.

Ceux qui tiennent des menaces envers une école s’exposent notamment à des accusations de menaces de mort ou de menaces de causer des lésions corporelles.

Il s’agit d’une deuxième école en moins d’une semaine à être visée par des menaces.

L’enquête se poursuit et l’école secondaire demeure fermée pour la journée.