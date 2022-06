Une pharma d’ici signe une entente de plus de 1,6 milliard de dollars

La pharma montréalaise Repare Therapeutics vient de frapper un grand coup en signant un accord avec le géant suisse Roche dont la valeur pourrait atteindre plus de 1,3 milliard de dollars américains (près de 1,7 milliard $ CA).

Résultat : l’action de Repare a bondi de 45 % hier, au NASDAQ.

« Ce qu’on voit avec la transaction conclue avec Roche, c’est une reconnaissance à l’échelle mondiale des compétences qu’on a ici, au Québec », s’est félicité le chef de la direction financière de Repare, Steve Forte, au cours d’un entretien téléphonique avec Le Journal.

L’entente prévoit le versement de 125 millions $ US dès maintenant et d’une somme pouvant atteindre 1,2 milliard $ US au fur et à mesure que des jalons de développement seront atteints.

Le partenariat avec Roche, qui concerne le camonsertib, un produit oncologique, « apporte une capacité de développer le médicament avec beaucoup plus d’envergure que ce qu’on aurait pu faire », a ajouté M. Forte.

Repare cherche à mettre au point des médicaments d’« oncologie de précision » destinés à lutter contre certains cancers auprès de patients ayant des caractéristiques génétiques spécifiques.

Emplois au Québec

L’entreprise a été fondée en 2016 par trois chercheurs de Toronto et de New York, dont le Québécois d’origine Daniel Durocher.

Devenu PDG de Repare en 2017, le Montréalais Lloyd Segal a installé le siège social de l’entreprise dans la métropole québécoise. Des quelque 150 salariés de Repare, environ 90 travaillent au Québec, tandis que les autres résident pour la plupart dans la région de Boston.

M. Segal est le mari de l’entrepreneure acadienne Clarissa Desjardins. En 2019, celle-ci a vendu Clementia Pharmaceuticals, une entreprise qu’elle avait fondée en 2010, à Ipsen pour 1,7 milliard $. Quelques mois plus tard, le groupe français a dû radier une bonne partie de la valeur de son acquisition en raison de résultats cliniques décevants.

L’an dernier, Mme Desjardins a fondé Congruence Therapeutics, qui a clôturé un financement de 50 millions $ US plus tôt cette année.