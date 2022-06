Ville de Québec: connaissez-vous bien la réglementation du partage de la route?

Le retour des beaux jours nous donne envie de sortir de la maison pour profiter des rayons du soleil.

Toutefois, alors qu’il y a de plus en plus de mouvements dans les rues, la Ville de Québec nous rappelle que la vigilance est de mise sur les routes, et ce, autant pour les automobilistes que pour les piétons.

Après tout, la route appartient à tout le monde, alors tous sont appelés à la partager de façon responsable et sécuritaire.

À pied en toute sécurité

Getty Images

Durant la saison chaude, les enfants font du vélo dans les rues, les couples font une promenade de plaisance après le souper et les festivaliers se dirigent en masse vers le prochain spectacle tant attendu. Il est donc primordial pour les piétons de suivre la signalisation routière en traversant uniquement les rues aux passages piétonniers et/ou en respectant les feux de circulation.

D’ailleurs, saviez-vous que le Code de la sécurité routière s'appliquait non moins aux piétons? Eh oui, en cas d’enfreinte au code, une amende peut être imposée. Mieux vaut s’informer et respecter les règles en vigueur!

Appel à la vigilance derrière le volant

Getty Images/iStockphoto

En contrepartie, les automobilistes doivent avoir des yeux tout autour de la tête et adopter un comportement exemplaire sur la route.

À Québec, on...

demeure attentif aux autres en tout temps et on les traite avec respect et tolérance;

ralentit dans les zones résidentielles;

s’immobilise aux traverses piétonnes;

cède le passage aux piétons en tout temps;

garde une distance sécuritaire avec les piétons, les cyclistes et les véhicules;

Rappelez-vous toujours que les piétons ont la priorité sur les conducteurs et les cyclistes, et ce, autant aux traverses pour piétons qu’aux feux de circulation, lorsqu'ils sont verts, et aux panneaux d’arrêt. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une amende.

Gagner du temps, mais à quel prix?

Lorsqu’on parle de respecter les limites de vitesse et de conduire prudemment, ce n’est pas seulement dans le but de faire respecter la loi; c’est aussi parce que la vitesse – l'une des principales causes des accidents de la route au Québec – coûte bien plus qu’une contravention de 150$... elle coûte des vies. Rappelons que 52 piétons et 16 cyclistes ont perdu la vie en 2021.

Et aucune minute gagnée ne vaut le risque d’une vie perdue!

À Québec, on dit oui à la courtoisie! Que vous circuliez en voiture, à moto, à vélo ou à pied, assurez-vous d’adopter un comportement exemplaire sur la route.