LIMOGES, Jacques



À Blainville, le 11 janvier 2022, M. Jacques Limoges nous a quittés.Se souviendront de Jacques: sa conjointe Hélène Desjardins; ses enfants: Diane, François et sa conjointe Sylvie Paradis; sa soeur Lisette et son conjoint Jean-Guy Renaud; son cousin (frérot) Normand Corbeil et sa conjointe Claire Lambert; ses cousins et cousines, ses belles-soeurs de la famille Desjardins: Louise, Nicole, Micheline et beaux-frères: Denis, Charles; ses neveux et nièces des familles Limoges et Desjardins, parents et amisUne rencontre pour célébrer la mémoire de Jacques se tiendra le samedi 11 juin 2022. À compter de 14h, la famille vous accueillera. Vers 15h, un diaporama sera présenté afin de partager de bons souvenirs de la vie de Jacques. Vous êtes attendus au:SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934