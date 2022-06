CORDEIRO, Eurico



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Eurico Cordeiro, survenu le 26 avril 2022, à l'âge de 79 ans. Il était le conjoint de madame Danielle Vouligny.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Ricardo et Daniel (Nathalie), ses petits-enfants Mateo, Lilia, Enzo, Tiago et Lukas, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi ses amis et anciens collègues du Service d'inspection des aliments de Montréal (anciennement Communauté urbaine de Montréal).Les proches et amis sont invités à un hommage le dimanche 12 juin 2022 à 13h30 à la salle Longtin au restaurant L'Ancêtre (5370 ch. de Chambly, Saint-Hubert, Qc, J3Y 3N9)Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud ou à la Fondation Groupe Santé Arbec.La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD Marguerite-Rocheleau pour les soins prodigués avec affection.Les services funéraires ont été confiés à la :