DESJARDINS DOSTIE, Huguette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Huguette Dostie Desjardins survenu le 22 mai 2022, à l'âge de 91 ans, épouse de feu Gérard Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (Keith Huntington), Louise (Yves Hardy), son unique petit-fils Simon et son amie Adelle, ses neveux et nièces et de nombreux amis.La famille vous accueillera au Mausolée Saint-Martin:le dimanche 19 juin 2022 dès 14h. Une cérémonie aura lieu au même endroit à 16h.Des dons pourront être faits en sa mémoire à la Société de recherche sur le cancer.