GROULX (FOURNEL) Françoise

À Terrebonne au centre Hospitalier Pierre Le Gardeur le 10 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée de la Covid 19, Mme Françoise Fournel, épouse de feu M. Charles-André Groulx.Elle laisse dans le deuil ses fils Réjean (Carole) et Mario (Louise), ses petits-enfants Pierre-Olivier (Alyssa) et Maxime, sa soeur Hélène Fournel, ses neveux, ses nièces, ainsi que ses amis et voisins.La famille recevra les condoléances pour le décès de Mme Françoise Fournel Groulx et de son époux M. Charles-André Groulx, le samedi 11 juin 2022 à compter de 10h à l'Église de Sainte-Anne-des-Plaines, située au 129 boulevard Sainte-Anne à Sainte-Anne-des-Plaines, J5N 3K8.Les funérailles du couple seront célébrées ce jour même à 11:00 au même endroit suivi de la mise en terre.