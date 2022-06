CYR, Jean-Jules



À Laval, le 21 mai 2022, moi, Jean-Jules Cyr, époux de feu Jeannette Desjardins, à l'âge de 94 ans, je prends le chemin du dernier voyage.Je vous quitte mes enfants, Claude (Jocelyne), feu René (Joanne), Danielle (Denis), Rachel (Jack), Ghislaine (Jean) et Guylaine (Réal) ainsi que mes 9 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants.La VIE me dit qu'il est temps de partir. À vous maintenant, mes enfants, de prendre le relais. Notre plus grand souhait, à maman et moi, est celui de vous voir toujours réunis.Ma famille accueillera parents et amis le samedi 11 juin 2022 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie au 3955, chemin de la Côte-de-Liesse à Ville St-Laurent.Une cérémonie aura lieu à la chapelle du complexe à 17h, suivie d'un léger buffet.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.