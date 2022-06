FAFARD PAQUIN, Jeannette



À Drummondville, le 17 mai 2022, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Jeannette Paquin, épouse de M. Marcel Fafard, demeurant à Drummondville, autrefois de St-Guillaume.Fille de feu Joseph Paquin et de feu Dina Cloutier, elle laisse dans le deuil son époux tant aimé Marcel Fafard, ses enfants Claude (Claire Gaston), Martin (Angela Olsen), Isabelle (Daniel Henri) et Pascal; ses petits-enfants Laurence, Édouard, Gabrielle, Charlotte, Fabien, Christophe et David; ses frères et soeurs Madeleine (feu Gilles Desrosiers), Jean (Louisette Gélinas) et Michel (Colette Arpin-Poirier), son ex-belle-soeur Danielle Petitclerc (feu Jacques), ses neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis. Elle était également la soeur de feu Gisèle et Julien.La famille sera présente à la Basilique St-Frédéric de Drummondville, le samedi 11 juin à compter de 9h30 pour accueillir parents et amis et recevoir les marques de sympathie. Les funérailles auront lieu le samedi 11 juin à 11h en la Basilique St-Frédéric. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de St-Guillaume.Un merci bien spécial à ses aidantes attentionnées des derniers mois: Anne-Marie, Carmen, Françoise, Isabelle, Line, Louise et Pierrette, ainsi qu'à toute l'équipe de la Maison René-Verrier pour leur support, leur accompagnement et leurs bons soins.En sa mémoire, des dons à la Fondation René-Verrier et/ou à Parkinson Québec seraient appréciés.