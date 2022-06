LOMBARDI, Guido



À Montréal, le lundi 30 mai 2022 est décédé, à l'âge de 73 ans, Guido Lombardi, époux de Pierrette Fontaine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Jennifer Ann (Erik), ses petits-enfants Gioia Rose et Milan Fiore, son frère Claudio (Linda), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 10 juin 2022 de 11h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h directement au complexe.