MONDOR DUROCHER, Murielle



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le mardi 31 mai 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Murielle Durocher, épouse de M. Rolland Mondor.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Sophie (Éric), ses fils Jean Christian et David, ses petits-enfants Émilie, Rémi (Maude) et Ludovick Perceval, sa soeur Francine ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:OLIGNY & DESROCHERS110 RUE ST-GEORGESSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directricele vendredi 10 juin 2022 de 18h à 21h ainsi que le samedi 11 juin de 9h à 10h30. Une célébration suivra à 11h en la Cathédrale St-Jean-l'Évangéliste située au 215 rue Longueuil.