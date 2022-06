SIMARD, Henri Pierre



Le 21 mai dernier est décédé, à l'âge de 80 ans, M. Henri Pierre Simard, époux de feu Pauline Patoine.Frère de feu Jacques, il laisse dans le deuil Richard et leurs 4 filles, ses belles-soeurs et ses neveux et nièces, ses ami(e)s Roger (Maude), Lise, Liliane, Noëlla, Nathalie, Pierre, Marielle et Marie-Claude ainsi que d'autres parents et amis.Nous tenons à remercier d'une façon particulière tout le personnel bienveillant qui l'a accompagné.Il sera exposé le samedi 11 juin 2022, de 14 h à 16 h à la :Un hommage débutera dès 16 h, en la salle de célébration de la Résidence funéraire Notre-Dame. Le port du masque sera apprécié par la famille.Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais des dons à Centraide du Grand Montréal ou à la Fondation de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal seraient appréciés.