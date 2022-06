SCARBOROUGH, Antonio



Au CISSS des Laurentides, à Lachute, le 24 mai 2022, est décédé à l'âge de 98 ans, Monsieur Antonio Scarborough, époux de feu Camille Sauvé.Il laisse dans le deuil ses sept enfants Micheline, Michel, Jean, André, Pierre (Pierrette), Georges (Diane) et François, ses onze petits-enfants Étienne, Mathieu, Olivier, Sébastien, Raphaël, Nicolas, Antoine, Samuel, Élisabeth, Zoé et Charlotte, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 10 juin 2022 à compter de 11h auLACHUTE (QC) J8H 1M3www.salonrolandmenard.comLes funérailles suivront à 14h en l'église Ste-Anastasie, 174 avenue Béthany, Lachute (Qc) J8H 2M1.Vos messages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil de Lachute.Un remerciement à Madame Lynda Ann Dupuis pour tous les bons soins et l'attention singulière, particulièrement au cours de cette dernière année.