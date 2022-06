BERTRAND, Raymond



À Châteauguay, le 25 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Raymond Bertrand.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon, Carole et Louise (Jean Claude), ses petits-enfants Marc, Mathieu, Emrys et James, son frère Armand et sa soeur Marguerite, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Les condoléances auront lieu le samedi 18 juin à compter de 13h30, suivies d'une cérémonie à 17h en la chapelle du complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLa famille désire remercier les membres du personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour leurs bons soins et leur support.