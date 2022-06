MAHEU, Pierrette



À Montréal, le 27 avril 2022, est décédée, à l'âge de 93 ans, Pierrette Maheu, épouse de feu Guy Écrement.Elle laisse dans le deuil ses nièces Marie-France Rémillard et Chantal Rémillard (Luc), son neveu Daniel Rémillard (Martin), sa belle-fille Guylaine Écrement (David), son beau-frère Jacques Cléroux et plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera à la Chapelle du Cimetière de Laval, situé au 5505, rang du Bas St-François à Laval, H7C 0G3, le dimanche 12 juin 2022 de 9h à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h.