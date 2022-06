PORTELANCE, Céline



À l'âge de 74 ans, le 7 avril 2022, est décédée Céline Portelance, originaire de Rigaud.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Colette (François), Liliane (Daniel), Claire (Jacques), Brigitte (Charles), son frère Dominique, ses neveux et nièces, cousins et cousines, son conjoint Henri Levesque et ses enfants.Céline était une femme accueillante, généreuse et souriante. Son sourire était contagieux et restera gravé dans nos mémoires.Elle a laissé sa marque dans le domaine de l'enseignement du français aux immigrants pendant près de 30 ans à la Polyvalente Pierre-Laporte, à Ville Mont-Royal puis à la Polyvalente Émile-Legault, à Ville Saint-Laurent.La famille accueillera parents et amis à l'église de Rigaud le samedi 11 juin 2022, dès 10h, avant la cérémonie qui sera célébrée à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.