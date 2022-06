VANDAL, Christian



23 mai 1964 - 28 mai 2022Samedi, le 28 mai, à l'âge de 58 ans, est décédé subitement Christian Vandal, de l'Île Perrot.Il laisse dans le deuil son épouse, Carolyn, sa mère Yolande, son père feu Claude, sa soeur Sandra (François), son frère Jean-François (Veronica), ses beaux-parents, André et Shirley (George), ses belles-soeurs Dana (Claude) et Lyzanne (Gino), ses neveux Jimmy, Alexandre, Mikael, Simon, ses nièces Sandrine et feu Jenna, ses petites-nièces Océane, Anaïs et Haylie ainsi que d'autres membres de la famille et de nombreux précieux amis.Christian a vécu une vie remplie d'aventures, en premier comme coureur automobile dans différentes formules, ensuite comme instructeur de conduite et d'essais routiers. Il a également passé plusieurs hivers sur sa motoneige à parcourir les sentiers québécois avec multiples amis et familles. Dernièrement, il a troqué la neige blanche pour le sable blanc et a entrepris la planche à voile, qui l'a amené dans plusieurs merveilleux endroits du monde, Cap Hatteras, Bonaire, Fuerteventura. En plus de ses passions, il a fondé Maçonnerie Vandal et était reconnu comme un maçon offrant la meilleure des qualités. Salut Christian!La famille accueillera parents et amis le dimanche 12 juin 2022 de 13h à 16h au22025 TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, H9X 0B2514 457-4440Une célébration de sa vie suivra au même endroit à 16h.Vous êtes invités à faire des dons à la Fondation des maladies du coeur.