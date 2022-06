LAVOIE, Suzanne



À Pointe-Claire, le 25 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Suzanne Lavoie, épouse de feu Osée Brunet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Gilles), Pierre (Sylvie), Myrianne (David), Sylvain (Nancy) et Josée (Éric), ses petits-enfants adorés Martin (Martine), Maxime (Jennifer), Marc-Antoine (Émilie), Frédérique (Dominic), Émilie (Maxime), Léa, Guillaume et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Alycia, Jennyfer, Maély, Ylan, Zachary, Gabrielle et Océanne, ses frères Guy (Denise) et Normand (Rachel), ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 11 juin 2022 de 10h à 12h au complexe funéraireUne cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Vent de l'Ouest et de l'Hôpital général du Lakeshore pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation québécoise du cancer en la mémoire de Suzanne.