PAQUETTE, Pierre



À Ste-Agathe-des-Monts, le 30 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Pierre Paquette.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse des soixante-dix dernières années, Mme Madeleine Lussier, ses fils Sylvain (Johanne Charbonneau) et Martin (Francine Favreau), ses petits-enfants Dominic (Mylaine Bréard et sa fille Joanie), Marie-Pier, Vincent (Audrey De Maisonneuve) et Sébastien, sa soeur Pauline, sa belle-soeur Étiennette Jean, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Grand homme de famille, il fut un époux, un père et un grand-père merveilleux, protecteur, aimant et généreux. Son départ laisse un grand vide, mais après son combat, il est enfin libéré et en paix.La famille recevra les condoléances le samedi 11 juin 2022 de 10h à midi et de 14h à 17h au salon de laUn hommage lui sera rendu cette même journée, à 16h, au salon.L'inhumation des cendres aura lieu le lundi 27 juin, à 13h30, au Cimetière de Saint-Sauveur.La famille tient à remercier sa petite-fille Marie-Pier, infirmière, le Docteur Marcoux et toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Agathe-des-Monts pour leur dévouement.Des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés. https://poumonquebec.ca/