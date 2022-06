LAFRANCE, Jocelyne



À Terrebonne, le 18 mai 2022, à l'âge de 67 ans, est décédée Madame Jocelyne Lafrance.Elle laisse dans le deuil son conjoint Alain Leblanc, ses soeurs Ginette (Pierre) et Johanne (Claude), son frère Gaétan (feu Sylvie), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 16 juin de 18h à 21h à la :939, RUE ST-LOUIS, TERREBONNELes funérailles auront lieu le vendredi 17 juin à 11h en l'église St-Louis-de-France située au 825, rue St-Louis à Terrebonne. Ouverture du salon vendredi dès 9h30.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.Un merci de tout coeur à tous les dévoués préposés, et de façon plus personnelle, à Chantal et Patrice.