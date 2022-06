MOREAU, Ghislaine



À Montréal, le 26 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Ghislaine Moreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Chantal), Annie et Lucie, ses petits-enfants Robin (Emy), Steve et Danny (Nadia), ses arrière-petits-enfants Anaève et Justin, ses frères Alain (Murielle) et Yvon (Nicole), ses soeurs Jacqueline (Marcel) et Aline (Bruno) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal, le samedi 11 juin 2022 de 9h à 14h, suivi une cérémonie au salon à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.