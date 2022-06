CORDEAU, Roch



À St-Jean-sur-Richelieu, le 22 avril 2022, est décédé monsieur Roch Cordeau, à l'âge de 87 ans, époux de madame Suzanne Breault.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil son beau-fils et ses deux belles-filles : Carole Bérard (Christian St-Jacques), Suzie Bérard (Christopher Frenette) et Stéphane Bérard, ses beaux-petits-enfants : Philippe, Rafaël, Éloi, Charlotte, Wilhem et Émile. Lui survivent également son frère Noël Cordeau, sa nièce Johanne Plante et ses autres neveux et nièces.La famille de monsieur Roch Cordeau recevra les condoléances, le samedi 11 juin 2022 de 13h à 15h, au1325, RUE GIROUARD ESTSAINT-HYACINTHE450-774-6417 |Une liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 15h en la chapelle du Mausolée Lalime.