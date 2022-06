BLEAU, Luce



Le 25 janvier 2022, est décédée à l'âge de 62 ans, Mme Luce Bleau épouse de M. Jacques Élément.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs Louise (Daniel Caron) et Sylvie, ses frères François (Johanne Pelletier) et Alain, ses nièces Léonie (Kevin et leur fils Victor), Laurence (Michaël) et Constance, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 juin 2022, au Vieux Palais de L'Assomption, 255 rue St-Étienne, à partir de 12h. Une liturgie de la Parole aura lieu sur place à 13h.Luce aurait aimé que vous optiez pour une tenue colorée. Éviter les vêtements noirs.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira et la Fondation Coeur et AVC.jedonneenligne.org/miracoeuretavc.ca/don450-589-5505 www.guilbault.info