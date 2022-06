BERNIER JÉRÔME, Pierrette



À Châteauguay, le 25 mai 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Pierrette Bernier Jérôme, épouse de feu Camille Jérôme.Elle laisse dans le deuil : ses enfants Francine (Michel), Ginette (Denis), Jacques (Rachel), Claude et Christian (Josée), ses petits-enfants Marie-Pierre, Mélissa, Dominique, Audrey et Cédric, ses arrière-petits-enfants Zachary, Eve-Laurence, Thomas, Félix-Olivier et Caméley, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay, J6K 1E9), le samedi 18 juin 2022 de 10h à 11h, suivi d'une cérémonie sous la direction de :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLa famille désire remercier les membres du personnel du CHSLD Châteauguay pour leurs bons soins et leur support.