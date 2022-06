Parent, Normande

À St-Jean-sur-Richelieu, le 21 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Normande Parent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jasmin (Josée) et Marylène (Luc), ses petits-fils Jano, Benjamin, Jolin et Xavier, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le samedi 11 juin 2022 à partir de 8h30, suivi d'une cérémonie à 10h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville.