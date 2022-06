CARDINAL, Eugène



Au Centre d'hébergement de Rigaud, le 2 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Eugène Cardinal, époux de Mme Claire Sauvé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Sylvie), Sylvie (feu Théo), Sylvain (Brigitte) et Lyne (Jean-Marc), ses petits-enfants Dominic, Caroline, Sarah, Elizabeth, Cédric et Olivier, ses arrière-petits-enfants Grégoire, Hugue et Robin, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 juin 2022 de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h :www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 11 juin à 11h, en l'église de Ste-Justine-de-Newton (2711, rue Principale), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Un gros merci à tout le personnel du Centre d'hébergement de Rigaud pour les bons soins prodigués à M. Cardinal.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Foyer de Rigaud seraient appréciés.