ROULEAU, Pierre



De Morin-Heights, le 30 mai 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé paisiblement Pierre Rouleau.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 46 ans, Denise Rouleau, sa fille Marie-Julie (Charles Vincent), son fils François-David (Jasmine Richer) ainsi que ses petits-fils adorés, Liam et Noah-Charles, sans oublier de précieux proches et de nombreux amis.Ayant pleinement vécu sa vie, il s'est éteint doucement, en paix et entouré des siens, dans les dispositions souhaitées.Bien que la peine de sa famille soit immense, elle s'apaise par le sentiment de fierté puisqu'il a fait preuve de courage, de détermination, de force et de solidité à travers ses épreuves de la vie.Homme d'affaires respecté, homme de famille affectueux et généreux, mari dévoué, père exceptionnel et grand-père formidable, il laisse des souvenirs impérissables.La famille tient à remercier le personnel médical qui l'a soigné et accompagné au fil des dernières années et des dernières semaines.Vous êtes invités à souligner sa vie au:SAINTE-THÉRÈSEle samedi 18 juin 2022 de 11h à 14h.En guise de marques de sympathie, la famille vous invite à donner généreusement à Leucan, une association qu'il a toujours soutenue avec coeur.