VILLENEUVE, Robert



À Verdun, le 23 mai 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Robert Villeneuve, époux de feu Diane St-Jean et père de feu Nathalie.Il laisse dans le deuil ses soeurs feu Micheline, Ghislaine (feu Robert), Nicole (Pierre) et Denise, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 juin 2022 de 14h à 16h30, suivi des funérailles à 16h30, au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Robert Villeneuve.