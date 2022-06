DUBOIS BOUCHER, Noëlla



Le 22 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Noëlla Boucher Dubois, épouse de feu Réal Dubois.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Louise, feu Lucie (Pierre Laguë), Claire (Luc Milot) et Jean-Luc (Janet Lee), ses petits-enfants Marie-Noëlle (Alexandre), Pierre-Yves, Jean-Claude (Marie-Chantal), Isabelle, Simon Alexandre (Mireille), Marie-Hélène (Mitchell), François (Tanya), Trisha, Jessica, ses arrière-petits-enfants David, William, Alice, Émilia, Zoé, Béatrice, Charlotte, Ève, Bastien, sa belle-soeur Lise (Pierre Cholette), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 juin 2022, à la :560 CH. BORD-DU-LAC, DORVALwww.jjcardinal.ca, 514-631-1511de 10h à 12h suivi des funérailles dans la chapelle de la résidence à 12h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne.La famille aimerait remercier de tout coeur le personnel du 2e étage du CHSLD Montarville, unité Philias-Grisé pour les bons soins prodigués.