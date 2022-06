BOURASSA, Louise



À Montréal, le jeudi 12 mai 2022 est décédée, à l'âge de 79 ans, Louise Bourassa, infirmière retraitée, prédécédée de son fils Luc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Eve (Fabien) et Fréderic; ses petits-fils Cédric et Olivier; son frère Pierre et sa soeur Elaine, ainsi qu'autres parents, amis et anciennes collègues.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 12 juin 2022 de 14h à 17h, suivi des funérailles au même endroit.Des dons à l'Institut Nazareth & Louis-Braille seraient appréciés.