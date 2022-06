PAYANT, Rita



À l'hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, le 15 décembre 2021 à l'âge de, est décédée Mme Rita Payant, native de Saint-Chrysostome; fille de feu Armand G. Payant et de feu Annie Dooner et soeur de feu Madeleine "Mado" Payant.Elle laisse dans le deuil son frère Albert (Abbey, feu Denise Rouillard), sa filleule Helen Dinnigan, autres parents et amis.Un hommage en mémoire de sa vie sera célébré à Châteauguay le samedi 11 juin 2022 à 13h30 en l'église St-Joachim. La famille recevra les condoléances en l'église à compter de 12h30. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de St-Chrysostome.450-826-3131