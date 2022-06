TARDIF née LAMBERT, Laurette



Chers parents et amis, c'est avec grande tristesse que nous vous partageons le décès de notre mère bien-aimée, Laurette Lambert Tardif épouse de feu Jean-Marie Tardif, précédée de sa fille Lise et de son fils André.Le 24 mai 2022, en ce mois de Marie, à l'âge de 98 ans et 9 mois, Laurette a touché la fin de son cheminement avec nous. Elle est décédée de mort naturelle, paisiblement, avec grande dignité et douceur à sa résidence personnelle de Ste-Dorothée, baignée dans l'amour de sa famille bien-aimée qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise, Pierrette, Michel (Manon), Nicole (feu Marcel), Mariette, Claude (Martine), Johanne, Nancy (Richard), Nathalie (Oliver), ses 18 petits-enfants, ses 36 arrière-petits-enfants, ses 2 arrière-arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.Des funérailles intimes se tiendront le vendredi 10 juin 2022 à Laval.Maman aimait tellement les enfants, au lieu des fleurs, un don en l'honneur de Laurette peut être offert à : Opération Enfant Soleil.Nous apprécions votre soutien, votre amour et vos prières. Merci !