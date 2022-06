GENEST, Paul-Henri



À Terrebonne, le 23 mai 2022, est décédé M. Paul-Henri Genest, époux de feu Lise David-Genest.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Nathalie (Patrice), ses petits-enfants Jessica, Sébastien, Elizabeth, Sarah, Zachary, Alex, Daphnée, Laurie et ses arrière-petits enfants Lukas et Alysson. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, leurs conjoint(e)s ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 11 juin 2022 de 9h à 12h de 13h à 17h et de 19h à 21h, Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit a 20h30.